Rai scuola: Toolbox “Cody Games”, la conquista

Due squadre di ragazzi e un gioco didattico, tra pedine che si muovono e caselle da ”conquistare”: è il nuovo appuntamento con ”Cody Games”, la nuova serie targata Toolbox, che porta il coding a scuola per ideare e realizzare giochi didattici a squadre, in onda domani alle 18.30 su Rai Scuola.

I ragazzi di una classe sono divisi in tre gruppi: un gruppo di game master che preparano e conducono il gioco e due squadre che si fronteggiano, con l’aiuto degli insegnanti. In ogni puntata un nuovo gioco viene creato dal nulla e presentato alle squadre, che si affrontano a colpi di coding e di competenze.

