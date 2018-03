Licata (Ag), per Confcommercio situazione rifiuti insostenibile

🔊 Ascolta l'articolo

“Non e’ più tollerabile la grave emergenza igienico-sanitaria a seguito del mancato smaltimento dei rifiuti nella città di Licata.

La difficile situazione, con danni anche per le attività commerciali, va avanti da troppo tempo”. Il presidente provinciale di Confcommercio, Francesco Picarella, ha inviato una nota al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, invitandolo “a mettere in essere le giuste soluzioni per porre fine all’emergenza, considerato anche, che ad oggi, le iniziative intraprese dal Commissario comunale sono risultate vane”.

(ITALPRESS).

