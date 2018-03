Palermo, Fondi UE: per Morin “non ci sono i presupposti per obiettivi spesa”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

L’inserimento di due nuovi progetti all’interno del Po Fesr 2014-2020 per riuscire a raggiungere gli obiettivi di spesa e recuperare i ritardi fin ora accumulati. Sara’ questa la richiesta che oggi sarà presentata al comitato di sorveglianza riunito all’Arsenale Borbonico, a Palermo.

“E’ un programma decollato con 2,6 miliardi di procedure che sono state gia’ avviate – ha spiegato Vincenzo Falgares, dirigente generale del Dipartimento della programmazione, a margine dei lavori – con una previsione di spesa al 31 dicembre 2018 che dovrebbero consentire di superare gli obiettivi di spesa e di raggiungere le perfomance framework, se vengono approvate le modifiche che presenteremo al comitato”.

Le modifiche riguardano essenzialmente l’asse delle infrastrutture con l’inserimento di due nuovi grandi progetti all’interno del piano: la tratta B del passante ferroviario di Palermo e il secondo lotto della Agrigento-Caltanissetta. I lavori sono iniziati alla presenza del presidente della Regione, Nello Musumeci.

“Ad oggi non ci sono i presupposti per raggiungere i target di fine anno e questo vuole dire perdere i fondi destinati alla Regione siciliana”. Lo ha detto Gilbert Morin, capo unita’ Italia-Malta della Dg Regio della Commissione Ue, intervenuto a Palermo nel corso del Comitato di sorveglianza del Po Fesr 2014-2020.

In particolare, ha sottolineato il responsabile della Commissione Ue, ci sono alcuni assi del piano in sofferenza: il 5, il 6, il 7 ed il 9: “Ci vuole la collaborazione di tutti i dirigenti d’area che dovrebbero prendere impegni per contribuire a raggiungere gli obiettivi di fine anno”, ha spiegato ancora il rappresentante della commissione. Morin ha anche invitato a “nominare urgentemente un’autorità di gestione, a pieno titolo, per accompagnare il programma operativo”. “Daremo il nostro pieno sostegno alla Regione – ha aggiunto – ma con un’attenzione particolare al rispetto delle regole e della legalità sui fronti europei. Situazioni di irregolarità non sono tollerabili e non saranno tollerabili”.

“Oggi – ha sottolineato Morin – e’ un momento chiave per il programma operativo ma dobbiamo guardare oltre al 2018, riflettere e trovare soluzioni sul perchè ci ritroviamo programmazione dopo programmazione sempre nelle stesse condizioni. Sarà in parte dovuto alle regole che sono sempre più complesse, ma sicuramente anche alla incapacità di una regione di assorbire e implementare con i risultati le risorse comunitarie”.

ITALPRESS

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.