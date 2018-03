Mafia, legale Mori: “Pm vogliono gettare fango sui carabinieri e sul generale”

🔊 Ascolta l'articolo

“L’intento della Procura di Palermo è quello di gettare fango sui Carabinieri, di ‘mascariare’, anche con vicende degli anni ’80, in particolare il generale Mario Mori”. Lo ha detto l’avvocato Basilio Milio, legale del generale Mario Mori e del generale Antonio Subranni, nel corso della nuova udienza del processo sulla trattativa tra Stato e mafia dedicata alle arringhe difensive.

Mori e Subranni sono imputati per minaccia a corpo politico dello Stato, insieme con l’ex senatore Marcello dell’Utri e boss mafiosi del calibro di Leoluca Bagarella o Antonino Cinà. Imputato anche l’ex Presidente del Senato Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza. “I pm di Palermo – dice Milio – non potendo ottenere una condanna per il generale Mori, perché come è dimostrato, non esiste nessun reato commesso dai carabinieri, né sotto il profilo soggettivo né sotto il profilo oggettivo, provano a gettare fango sul generale Mori”.

“La Procura di Palermo parla di ‘matrice generica strana di Mori’ – dice ancora Milio nel corso dell’arringa difensiva – Il pm non ha fatto altro che richiamare una concezione dicendo che Mori è deviato perché e stato al Sid (Servizi segreti ndr) e da lì avrebbe commesso altri reati, come la trattativa”.

AdnKronos

