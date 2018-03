Regione Sicilia: archiviazione caso Ingroia-Crocetta per doppio incarico

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Il gip del Tribunale di Palermo ha archiviato l’inchiesta che vedeva indagati Antonio Ingroia e Rosario Crocetta. La vicenda e’ quella del doppio incarico commissariale dell’ex magistrato che fu nominato dall’ex presidente della Regione contemporaneamente alla Provincia di Trapani ed a Sicilia e-Servizi. Il giudice, tuttavia, come riporta il Giornale di Sicilia, ha trasmesso gli atti alla Procura della Corte dei Conti per verificare se Ingroia e Crocetta, pur non commettendo reati, abbiano comunque procurato un danno erariale. “Con soddisfazione – sottolinea l’ex Governatore Crocetta sul suo profilo Facebook – ho appreso, stamane, attraverso un quotidiano che ne’ io, ne’ l’ex procuratore Antonio Ingroia avremmo commesso alcun reato, per il doppio incarico – durato alcuni mesi – commissario libero consorzio di Trapani e amministratori a Sicilia e Servizi, ad Antonio Ingroia. Non ho mai avuto alcun dubbio sulla nostra innocenza ed ho sempre avuto fiducia della magistratura”.

(ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.