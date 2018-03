Acate (Rg), sequestrati beni per 800mila euro, 4 denunce

🔊 Ascolta l'articolo

La Guardia di finanza di Ragusa ha scoperto una frode per 800 mila euro ai danni dello Stato. Denunciati quattro imprenditori, titolari di due società di Acate, operanti nel settore del commercio di semilavorati, imballaggi e pallet per l’agricoltura.

I finanzieri hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente di denaro e beni mobili ed immobili appartenenti agli indagati fino alla concorrenza dell’ammontare della frode commessa. Il provvedimento cautelare e’ stato disposto in seguito ad una verifica fiscale nei confronti di due società della provincia iblea, operanti nel settore del commercio all’ingrosso di frutta e verdura e nel settore degli imballaggi. L’esito dell’attività ha permesso di fare scoprire che i rispettivi amministratori erano mere “teste di legno” e che le società erano delle “cartiere”, ovvero prive di struttura aziendale, dipendenti ed attrezzature. Riscontrato anche il mancato consumo di energia elettrica durante tutto il periodo di attività. La funzione di queste due imprese era quella di emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti, principalmente, di una società di capitali di Acate, “leader” nel settore dei semilavorati, imballaggi e pallet per l’ortofrutta, gestita da due persone, veri domini della frode.

Gli indagati dovranno rispondere di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 3 milioni di euro, occultamento di scritture contabili ed omessa dichiarazione annuale dei redditi. L’autorità giudiziaria ha emesso un decreto di sequestro preventivo per equivalente di denaro, beni mobili ed immobili nella disponibilità degli indagati, fino alla concorrenza dell’ammontare della frode.

Conseguentemente, nei giorni scorsi i finanzieri della Compagnia di Ragusa hanno dato esecuzione al provvedimento, sequestrando denaro contante e quote societarie per un valore di circa 100 mila euro, nonchè immobili ed un capannone industriale, per il valore concorrente della frode accertata.

