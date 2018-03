Lorenzin: “Dal decreto vaccini buoni risultati su bambini” 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Il decreto vaccini ha avuto risultati positivi innalzando il numero di bambini appena nati vaccinati”, ma “negli anni a venire dobbiamo pensare anche alla popolazione adulta”. Lo ha detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, intervenendo all’evento Inventing for Life Health Summit organizzato a Roma da Msd all’Auditorium Confindustria. “Negli anni passati – ha sottolineato – a causa delle scarse coperture vaccinali, abbiamo perso almeno 50mila persone per ogni coorte di nascita”.

“Potenziare la medicina del territorio – ha detto poi il ministro – risolvere il problema delle liste di attesa, finanziare la ricerca scientifica e la prevenzione”: sono queste le tre priorità per il futuro del sistema salute italiano.

