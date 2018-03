‘Può fare bombe’: segnalazione Fbi fa scattare arresto 

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Una segnalazione FBI fa scattare un arresto a Viterbo: fermato dalla polizia un 24enne cittadino italiano di origine lettone per possesso di materiale utile al confezionamento di ordigni esplosivi.

L’indagine – coordinata dal Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo esterno della Dcpp/Ucigos – è scaturita da una segnalazione dell’agenzia statunitense relativa ad alcune espressioni di apprezzamento sui social media, postate dall’Italia nei confronti di Sayfullo Saipov, l’estremista islamico che il 31 ottobre 2017 a New York con un camion ha investito su una pista ciclabile otto persone, provocandone la morte.

SOCIAL – Gli accertamenti effettuati dal Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo esterno della Dcpp/Ucigos hanno permesso di identificare subito l’autore dei post nel giovane arrestato che, secondo quanto fa sapere la polizia – diretta dalla procura del capoluogo della Tuscia – non si era mai evidenziato prima sotto il profilo politico/religioso. Il lettone è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti informativi e a strettissimo monitoraggio da parte della Digos di Viterbo.

ORDIGNI – Al termine di una perquisizione, alla quale hanno partecipato unità cinofile antisabotaggio e specialisti della polizia delle telecomunicazioni, sono stati sequestrati diversi precursori per la fabbricazione di ordigni artigianali nonché un manufatto cilindrico di cartone, riempito di polvere di natura non ancora accertata, cui erano state incollate numerose monete di piccole dimensioni.

CARCERE – Nell’abitazione sono stati anche trovati un fucile e due pistole ad aria compressa, un cosiddetto ‘tirapugni’ oltre ad alcune apparecchiature informatiche. Il gip ha convalidato l’arresto del giovane 24enne disponendo la sua custodia cautelare in carcere per possesso di materiale utile al confezionamento di ordigni esplosivi, reato spia sul quale sono in corso accertamenti per eventuali altre ipotesi di reato.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.