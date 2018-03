Siracusa, confiscati beni per 9 milioni di euro al re dei videopoker

🔊 Ascolta l'articolo

Le investigazioni e gli accertamenti patrimoniali sono stati avviati a seguito dell’operazione denominata “Nemesi”, condotta dalla polizia di Siracusa, nel luglio 2008. In quella occasione venne arrestato proprio Liuzzo Scorpo, condannato, a 3 anni e 6 mesi di reclusione, emessa dalla corte d’assise d’appello di Catania, per associazione per delinquere di stampo mafioso. Oggi è arrivata la confisca effettuata dagli uomini guidati da Giuseppe Governale. Il provvedimento ha colpito beni per 9 milioni di euro riconducibili all’imprenditore originario di Tortorici (Messina) a capo di alcune aziende che operano nel settore del noleggio di videogiochi di Catania. La misura è stata emessa dalla corte di appello di Catania che ha confermato una precedente confisca disposta dal tribunale di Siracusa, a seguito dell’applicazione della misura di prevenzione del sequestro emanata, nel 2011.

