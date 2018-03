Palermo, Riga e Vienna insieme in nome di Tomasi di Lampedusa

🔊 Ascolta l'articolo

Tre citta’ europee insieme in nome di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del celebre romanzo il Gattopardo, e di sua moglie Alexandra Wolff Stomersee. Si chiama PA.RI.VI, che sta per Palermo, Riga e Vienna, il progetto inserito nel programma di Palermo Capitale della Cultura 2018 e realizzato d’intesa con l’Ambasciata della Lettonia in Italia, l’Art Academy of Latvia (Riga), la Sigmund Freud University (Vienna). Una iniziativa articolata in piu’ momenti e in piu’ luoghi. Si concluderanno domani 15 marzo nei laboratori dell’Accademia di Belle Arti ai Cantieri Culturali alla Zisa i due workshop, uno di pittura e l’altro di information design, che vedono impegnati 38 studenti tra italiani, austriaci e lettoni.

I lavori dei partecipanti saranno esposti venerdi’ 16 marzo a Palazzo Fernandez, sede dell’Accademia di Belle Arti. La mostra sara’ inaugurata alle 12.10 al termine di una conferenza dedicata ad ‘Alexandra Wolff Stomersee/Joint cultural heritage of Italy, Latvia, Vienna/Psicoanalisi e Femminismo nell’eta’ di Freud’ che iniziera’ alle 9.30. “Il progetto congiunto – spiega Maia Mancuso, coordinatrice del progetto e docente di elementi di Architettura urbanistica e delegato Erasmus e relazioni internazionali – ruota intorno ai rapporti tra le tre citta’ di Palermo, Riga e Vienna, in relazione alla storia di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del Gattopardo e di sua moglie Alexandra Wolff Stomersee, la cui storia personale e professionale e’ al centro della comune riflessione operativa”. (ITALPRESS).

