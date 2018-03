Nel Pd siciliano voglia di riscatto, manifestazione a Gela il 18 marzo

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“La dura sconfitta delle recenti elezioni politiche non fermera’ la voglia di riscatto di chi da sempre e’ impegnato e lavora a contatto con i cittadini. Partiremo dalla base, dai circoli, dalla ‘nostra gente’ con la voglia di ricostruire un partito al cui interno dialogo e confronto non siano prerogativa di pochi ma opportunita’ per tutti”. Lo dice il parlamentare regionale PD Giuseppe Arancio, annunciando una iniziativa del partito in programma per il 18 marzo a Gela.

“Abbiamo deciso di incontrarci a Gela per avviare un percorso di ricostruzione che parta dal territorio – continua il parlamentare regionale – un cammino che vogliamo affrontare con una classe dirigente giovane e preparata, che con umilta’ ha dimostrato di sapersi confrontare con le esigenze di rappresentanza che la societa’ ci chiede”. All’iniziativa ‘Tutti a Lavoro’ organizzata dall’unione provinciale del PD di Caltanissetta, per domenica 18 marzo alle 9.30 presso l’ex Chiesa di San Giovanni, parteciperanno, oltre ai i segretari dei Circoli, amministratori locali della provincia e militanti e parlamentari regionali e nazionali.

“L’obiettivo – conclude Arancio – e’ riavviare un confronto con il nostro popolo superando le logiche trasformiste che hanno concorso alla sconfitta elettorale e rilanciando la questione meridionale con una spirito riformista”.

(ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.