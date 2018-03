Palermo, mezza tonnellata di pesce sequestrata all’Oreto

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Mezza tonnellata di frutta e pesce sequestrata e sanzioni per 8 mila euro. E’ il risultato dei controlli della Polizia negli esercizi commerciali del quartiere Oreto, in particolare nelle rivendite di frutta e verdura. I controlli sono stati effettuati insieme al personale della Capitaneria di Porto e agli agenti della Polizia Municipale. Due rivendite di pesce sono risultate non in regola: in via Oreto, un venditore ambulante che, peraltro, non ha esibito alcuna autorizzazione, e’ andato in escandescenze quando sono iniziate le operazioni di sequestro. Il commerciante ha lanciato in strada il pesce, motivo per cui gli e’ stata comminata una sanzione aggiuntiva di 4000 euro per intralcio all’attivita’ di controllo.

Mezza tonnellata di frutta e pesce sequestrata e sanzioni per 8 mila euro. E’ il risultato dei controlli della Polizia negli esercizi commerciali del quartiere Oreto, in particolare nelle rivendite di frutta e verdura. I controlli sono stati effettuati insieme al personale della Capitaneria di Porto e agli agenti della Polizia Municipale. Due rivendite di pesce sono risultate non in regola: in via Oreto, un venditore ambulante che, peraltro, non ha esibito alcuna autorizzazione, e’ andato in escandescenze quando sono iniziate le operazioni di sequestro. Il commerciante ha lanciato in strada il pesce, motivo per cui gli e’ stata comminata una sanzione aggiuntiva di 4000 euro per intralcio all’attivita’ di controllo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.