8000 bambini venuti dal mare, Musumeci incontra garante infanzia

“Apprendo del disagio organizzativo segnalato dal Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza. Incontrerò il professore Luigi Bordonaro, mercoledì prossimo a Palazzo d’Orleans, per trovare insieme le possibili soluzioni, affinché egli possa continuare a svolgere la sua delicata funzione con gli strumenti necessari”. Lo dice il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, dopo il duro sfogo del garante che all’Adnkronos ha denunciato: “Sono costretto a lavorare in assoluta solitudine, senza un ufficio, senza un telefono, senza un collaboratore”. Luigi Bordonaro deve occuparsi degli oltre ottomila stranieri non accompagnati attualmente in Sicilia, oltre che dei minori siciliani. Un lavoro a titolo gratuito, cioè senza percepire un solo euro di indennità. Non solo. Il garante deve anche pagare di tasca propria la benzina per gli spostamenti da una città all’altra in Sicilia, “Non sono previsti rimborsi di nessun tipo”, dice lo stesso garante. (Loc/AdnKronos)

