19 anni per liquidare…il liquidatore di un Ente regionale

Di recente,in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, il Presidente della Regione On.le Musumeci ha dichiarato che “occorrerebbe ripristinare in Sicilia un Organo di controllo sulla attività degli Enti pubblici che costituirebbe una garanzia per chi e’ chiamato a svolgere ruoli di responsabilità pubblica,evitando il frequente ricorso alla Magistratura penale,alla Magistratura del lavoro,alla Magistratura contabile…”

Chissa’ che un tale autorevole monito non si elevi anche in relazione ad una importante causa risarcitoria in corso presso il Tribunale civile di Palermo che ha fino ad ora impedito la chiusura della liquidazione dell’ESPI,come riportato nella nota integrativa al bilancio dell’ESPI per il 2016, per via di alcune tematiche sulla efficacia dei controlli di legittimità degli Assessorati Regionali competenti nonché dello stesso Ente.

Frattanto, con provvedimento del Governo del 15.02.2018 a firma del Vice Presidente ed Assessore all’Economia prof.avv Armao è stato revocato l’incarico alla liquidatrice Prof. Avv.Rosalba Alessi in carica da oltre 19 anni, sostituita con un funzionario regionale.

Fatti salvi gli eventuali,successivi gradi di giudizio,potrebbe quindi approssimarsi la chiusura della liquidazione dell’Ente i cui dipendenti , unitamente a quelli delle aziende partecipate ESPI ed EMS, vennero trasferiti alla Resais spa nel Marzo 1999, con il precipuo intento di facilitare le attivita’ di liquidazione, tuttavia risultate inusitatamente lunghe.

