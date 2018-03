Borse europee deboli, maglia nera Milano  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Le borse europee chiudono in sostanziale parità a eccezione di Milano che conquista la maglia nera, sulla scia della performance negativa di Wall Street.

L’indice Ftse Mib cede l’1,05%, lo spread tra Btp e Bund si attesta a 133 punti base con un rendimento dell’1,93%.

Debole ma positiva Francoforte +0,14%, in calo frazionale Londra -0,09%, arretra Parigi -0,18%.

A Piazza Affari i ribassi colpiscono tutti i comparti: Peggior performance per Buzzi Unicem che lascia sul terreno il 2,58%, vendite anche su Atlantia -2,53% in attesa della ratifica dell’intesa preliminare raggiunta su Abertis.

Flessioni di oltre due punti per Unipol, Tenaris e Saipem. Snam cede l’1,20% dopo la pubblicazione dei conti 2017 e la revisione al rialzo degli obiettivi del piano al 2021.

Male i bancari, maglia rosa per Leonardo +1,70% dopo il maxi contratto per l’acquisto di 28 elicotteri da parte del ministero della Difesa del Qatar

