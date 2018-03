Aggredisce la Merkel al grido di Allah Akbar  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Piccolo incidente a margine del giuramento di Angela Merkel per il suo quarto mandato alla guida del governo di Berlino. Un uomo che cercava di avvicinarsi con fare sospetto alla cancelliera all’uscita del Parlamento è stato fermato dagli agenti della sicurezza. Secondo un video postato dal sito web di Die Welt, l’uomo, mentre si avvicinava alla Merkel, avrebbe gridato ‘Allah Akbar’, prima di essere bloccato da due uomini delle forze di sicurezza.

