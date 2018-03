Giuseppe Bianchini, il talento non è una eccezione. In Sicilia si può fare impresa se…

🔊 Ascolta l'articolo

Tra gli auguri più graditi, mi giunge un messaggio il cui valore affettivo e’ pari all’ emblema del rapporto che lega la Sicilia ai suoi figli migliori. Giuseppe Bianchini , giovane laureato con lode, nato da una famiglia di affermati giuristi, era avviato ad una brillante carriera manageriale in una nota azienda del Nord.Non resistendo al richiamo della Sua Terra , seppe dimostrare come anche in Sicilia si può fare impresa pur nella perplessità di operare in una azienda capitale pubblico regionale.Partecipo’ con spirito pionieristico con quel gruppo di managers a cui lo iscrissi, consapevole del suo talento ed i fatti mi diedero ragione.

Egli e’ maturato all interno di una esperienza miracolistica per i risultati eccellenti prodotti da quella azienda sul piano internazionale concorrendo a dimostrare che il maggiore ostacolo allo sviluppo di una impresa e’ la classe politica dominante ai cui interessi viene inesorabilmente tutto asservito.Ma anche che vi si può opporre solo che lo si voglia con passione,onestà e rettitudine.

