Enada Primavera, le novità SNAITECH: l’innovazione al servizio dei clienti e degli esercenti  

Fonte: adnkronos.com

In mostra nello spazio espositivo il BetSmart Express, studiato per scommesse virtual e live, e lo SmartChange, un “cassiere” self service. I Virtual sport si arricchiscono di un nuovo canale che permetterà la visualizzazione contemporanea in modalità quad di fino a 4 ulteriori eventi su cui scommettere in multipla o con sistema. Scommesse sportive e ippiche, aumenta l’offerta di eventi e di quote.

Rimini, 14 marzo 2018 – Ampliamento del palinsesto degli eventi sportivi, virtual e ippici, nuove scommesse e nuovi giochi sulle gaming machines: il ventaglio di novità SNAITECH in vetrina a Enada (Rimini, 14-16 marzo) si apre a 360° sul mondo dei giochi. Tutto nel segno di una smart technology orientata sulle preferenze dei clienti e sulle necessità degli esercenti, e di concetti come innovazione, sinergia tra i prodotti, multicanalità, che rappresentano altrettanti cardini della vision SNAITECH.

BETTING – Le novità SNAITECH in mostra a Rimini non possono non riguardare il settore delle scommesse. Ad Enada sarà presentata la funzionalità che consente di prenotare le scommesse direttamente dalla App di gioco snai.it attraverso il proprio dispositivo mobile, per poi perfezionarle nel punto vendita senza necessità di registrazione. Un altro tassello della strategia che tende a far convergere l’esperienza online e mobile nel gioco in agenzia. Sarà inoltre presentata ufficialmente la nuova e completa offerta di scommesse consolidata negli ultimi mesi di intenso lavoro, che arricchisce ulteriormente un palinsesto già molto ampio con oltre 25 mila avvenimenti prematch e 20 mila eventi live ogni mese e la possibilità di scegliere tra oltre 750 scommesse sui top match, la metà delle quali dedicate ai singoli giocatori. Altre sorprese saranno presentate nelle prossime settimane, nell’imminenza dei Mondiali di calcio.

VIRTUAL GAMES – Pronto il lancio di un quarto canale dedicato alle corse virtuali tra cui la modalità presentata in anteprima ad ENADA e cioè l’esclusiva SNAITECH delle corse dei cavalli Quarter Horses svolte su tracciato breve e quindi mostrate per intero. Nuova anche la visualizzazione in modalità quad: sullo stesso schermo appariranno in contemporanea quattro corse della stessa disciplina. Per consentire agli utenti una più semplice individuazione, ogni evento sarà connotato da un diverso colore di sfondo. L’obiettivo è di permettere al pubblico di scommettere su ogni singola corsa, oppure di comporre scommesse multiple o sistemi sulle 4 corse trasmesse in contemporanea. Una strada già sperimentata con successo da SNAITECH nei mesi scorsi, con il lancio del Matchday, campionato di calcio virtuale con otto partite in contemporanea.

IPPICA – Storico il legame tra SNAITECH e l’ippica, rinvigorito da un energico processo di rinnovamento voluto dalla società. L’ultima novità è la pagina di visualizzazione grafica “omnia”, che permette ai punti vendita di mostrare sui monitor dei punti vendita in un unico colpo d’occhio tutte le quote di una corsa, sia fisse che al totalizzatore. A Enada si potrà provare anche la nuova visualizzazione in quad delle corse ippiche, pensata per dare la possibilità al pubblico in sala di seguire nello stesso tempo quattro competizioni. Queste implementazioni fanno seguito ad altre introdotte recentemente, prima fra tutte l’esclusivo data base ippico navigabile da tutti i clienti sul sito snai.it e disponibile anche nei punti vendita, uno sterminato archivio di informazioni sulle prestazioni storiche dei cavalli, video delle corse passate, rating delle corse italiane e internazionali e commenti forniti dal Racing Post. Novità che permettono, in uno spazio più contenuto rispetto al passato, di migliorare la qualità e la quantità delle informazioni, per la soddisfazione di tutti gli amanti dell’ippica.

BETSMART EXPRESS E SMARTCHANGE – Nella scorsa edizione di Enada, SNAITECH ha presentato il self service multifunzione BetSmart, studiato per tutte le tipologie di scommesse e per consentire al cliente di giocare autonomamente con denaro, di accumulare crediti con voucher e biglietti vincenti, e riscuotere le vincite. Ora lancia il Betsmart in versione Express, stesse funzioni ma dimensioni minori, con una interfaccia sviluppata ad hoc per garantire la necessaria rapidità richiesta per scommettere sugli eventi live e virtual. Sempre in tema di autonomia e semplicità, SNAITECH presenta lo SmartChange, un terminale concepito per permettere di pagare i ticket vincenti delle scommesse in modo facile e immediato. Il tutto per consentire ai clienti di vivere un’esperienza sempre più autonoma e personalizzata all’interno del Multiplay Shop.

