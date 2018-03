Furti in 4 minuti a stazioni di servizio: arrestati  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

I carabinieri di Cassano d’Adda, comune in provincia di Milano, hanno fermato sette persone (due sono attualmente ricercate), con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il gruppo, tutti cittadini albanesi tra i 20 e i 26 anni, in poco più di un mese avrebbero commesso a

lmeno 15 furti a colonnine di stazioni di servizio, 14 furti e due rapine in abitazione nelle province di Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Brescia, Lodi e Varese.

Rigida la suddivisione dei ruoli: autista, vedetta e scassinatori per i furti portati a termini in soli 4 minuti in media.



