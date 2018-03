Maxi blitz antidroga: 24 arresti  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

La Guardia di finanza di Pavia e gli uomini dello Scico hanno smantellato un’associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti

e alle rapine attiva in tutta Italia. Sono 24 le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite in Lombardia, Calabria e Puglia.



I reati contestati sono traffico internazionale di droga, ricettazione, riciclaggio, detenzione di armi da guerra, tentata rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati sequestrati beni mobili e immobili per oltre 2 milioni di euro e sono state effettuate oltre 30 le perquisizioni. Le indagini, coordinate dalla procura di Milano hanno consentito il sequestro di oltre due tonnellate di stupefacenti.



Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.