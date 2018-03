“Caro Pif, ecco perché il Pd non può sostenere i 5 Stelle”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Caro PIF, ecco perché il Partito Democratico non può sostenere il MoVimento 5 Stelle”. Così Matteo Pugliese, un giovane iscritto al Pd di Genova, replica all’appello lanciato dall’attore e conduttore palermitano al Pd dopo le elezioni politiche affinché accetti di appoggiare un governo M5S. “Non è questione di orgoglio ma di programmi – spiega il militante dem in un videomessaggio pubblicato su Facebook e condiviso dal Pd nazionale – il Pd ha davvero poco in comune con i 5 Stelle”.

“Hanno detto per anni che siamo i responsabili della distruzione dell’Italia e – aggiunge Pugliese – gli italiani sono stati chiarissimi, non vogliono il Pd al governo”. “Il Pd sarà responsabile ma all’opposizione – conclude – ora è il momento di capire i nostri errori e ricostruire la fiducia a sinistra con una classe dirigente nuova. Vogliamo provarci?”

