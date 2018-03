Aeroporto Palermo, 5,7 mln di passeggeri l’anno scorso, previsti un +15,7% nel 2018

🔊 Ascolta l'articolo

Oltre 5,7 milioni di passeggeri e una crescita di circa l’8,4 per cento, due punti percentuali in più rispetto alla media Italia. L’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo chiude il 2017 con numeri record e per il 2018 le previsioni annunciano un boom di traffico per lo scalo del capoluogo siciliano con un incremento in termini percentuali e in assoluto più alto di tutti i tempi. Circa un milione di passeggeri in più (+15,7 per cento) con una crescita in un solo anno di oltre 902mila viaggiatori e con un totale annuo di oltre 6,6 milioni di passeggeri (senza tenere conto delle destinazioni ancora in fase di valutazione per la stagione invernale). Merito di un incremento dei voli (circa 5.300) con un aumento di quasi un milione dei posti offerti. A presentare i numeri dello scorso anno e le proiezioni di crescita nel 2018 dell’aeroporto, durante una conferenza stampa convocata a Palazzo delle Aquile, sono stati il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e il presidente di Gesap, Fabio Giambrone. “La buona condizione economica e finanziaria della Gesap – dice il primo cittadino – è testimoniata dalle 97 rotte e 33 compagnie che credono in questo aeroporto. E’ una struttura in piena sintonia con il cambio culturale di questa città e uno stimolo a proseguire il lavoro intrapreso”. “La crescita di questo scalo dal punto di vista delle rotte e l’enorme numero di passeggeri – aggiunge Giambrone – sono frutto del lavoro svolto in questi anni. Nel 2014 lo scalo aveva 4 milioni e 300mila passeggeri oggi pensiamo di chiudere il 2018 con 7 milioni circa di viaggiatori, un milione in più rispetto allo scorso anno. E’ la conferma un percorso fatto che non ha guardato solo all’aumento passeggeri ma ha modificato il profilo di questo aeroporto”.

