Messina, minaccia poliziotti con coltello e martello, arrestata

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

I poliziotti delle Volanti l’hanno vista sfrecciare ad alta velocita’ lungo via Rosso da Messina, suonava insistentemente il clacson. Avvicinatisi per chiedere cosa fosse accaduto gli agenti si sono visti insultati e minacciati prima con un martello e successivamente con un coltello che la donna teneva sul sedile lato passeggero. Poi insulti, spintoni e sputi.

In manette e’ finita una 37enne. La donna e’ stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo con il quale le e’ stato imposto l’obbligo di dimora.

Sequestrati due martelli in ferro e 5 coltelli con lama tra gli 8 e i 20 cm. (ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.