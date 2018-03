Annunciate le migliori aziende dei Paesi nordici per gli European Business Awards sponsorizzati da RSM durante un evento esclusivo a Stoccolma  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Paese Azienda Categoria

Svezia Charlie Hansson, Chas Visual Management AB The RSM Entrepreneur of the Year Award

(Premio Imprenditore RSM dell’anno)

Svezia Insplorion AB The Award for Innovation (Premio

per l’innovazione)

Svezia Polarbröd AB The Social Responsibility and

Environmental Awareness Award

(Premio per la responsabilità

sociale e la sensibilizzazione

ambientale)

Svezia Lernberger Stafsing AB The Business of the Year Award

with Turnover of €0-25m (Premio

miglior azienda dell’anno con

fatturato 0-25 milioni di euro)

Svezia G5 Entertainment AB The Business of the Year Award

with Turnover of €26-150m (Premio

miglior azienda dell’anno con

fatturato 26-150 milioni di euro)

Svezia Klarna Bank AB The Business of the Year Award with

Turnover of €150m or higher (Premio

miglior azienda dell’anno con

fatturato 150 milioni di euro o più)

Svezia Hexatronic Group The Customer and Market Engagement

Award (Premio per il coinvolgimento

dei clienti e di mercato)

Svezia 3 (Hi3G Access AB) The Digital Technology Award (Premio

per la tecnologia digitale)

Svezia Petcare AB The Germany Trade & Invest Award for

International Expansion (Premio

Germany Trade & Invest per

l’espansione internazionale)

Svezia Elicit AB The Workplace and People Development

Award (Premio per lo sviluppo del

luogo di lavoro e del personale)

Svezia Yodiwo AB The New Business of The Year

Award (Premio nuova

azienda dell’anno)

Finl-

andia Sievo Oy The Business of the Year Award

with Turnover of €0-25m (Premio

miglior azienda dell’anno con

fatturato 0-25 milioni di euro)

Finl-

andia Sofigate The Business of the Year Award

with Turnover of €26-150m (Premio

miglior azienda dell’anno con

fatturato 26-150 milioni di euro)

Finl-

andia Framery The ELITE Award for Growth Strategy

of the Year (Premio ELITE per la

strategia di crescita dell’anno)

Finl-

andia iLOQ Oy The Social Responsibility and

Environmental Awareness Award

(Premio per la responsabilità

sociale e la sensibilizzazione

ambientale)

Finl-

andia Liana Technologies The Customer and Market Engagement

Award (Premio per il coinvolgimento

dei clienti e di mercato)

Finl-

andia Midaxo The Award for Innovation (Premio

per l’innovazione)

Dani-

marca Clio Online The Business of the Year Award with

Turnover of €0-25m (Premio miglior

azienda dell’anno con fatturato 0-25

milioni di euro)

Dani-

marca ABACUS MEDICINE A/S The Business of the Year Award with

Turnover of €150m or higher (Premio

miglior azienda dell’anno con

fatturato 150 milioni di euro o più)

Dani-

marca Designit The Award for Innovation (Premio

per l’innovazione)

Dani-

marca BC Hospitality Group A/S The Social Responsibility and

Environmental Awareness Award

(Premio per la responsabilità sociale

e la sensibilizzazione ambientale)

Dani-

marca Loyalty Factory ApS The Digital Technology Award (Premio

per la tecnologia digitale)

Dani-

marca Dinex Group The ELITE Award for Growth Strategy

of the Year (Premio ELITE per la

strategia di crescita dell’anno)

Nor-

vegia Aker BioMarine The Award for Innovation (Premio

per l’innovazione)

Nor-

vegia Øksnes Entreprenør AS The Business of the Year Award with

Turnover of €0-25m (Premio miglior

azienda dell’anno con fatturato 0-25

milioni di euro)

Nor-

vegia Bonum The Business of the Year Award with

Turnover of €26-150m (Premio miglior

azienda dell’anno con fatturato 26-150

milioni di euro)

Norv-

egia Tomra Systems ASA The Business of the Year Award with

Turnover of €150m or higher (Premio

miglior azienda dell’anno con

fatturato 150 milioni di euro o più)

Nor-

vegia 24SevenOffice The Customer and Market Engagement

Award (Premio per il coinvolgimento

dei clienti e di mercato)

Nor-

vegia Vitari AS The Workplace and People Development

Award (Premio per lo sviluppo del

luogo di lavoro e del personale)

Nor-

vegia Q-FREE ASA The Social Responsibility and

Environmental Awareness Award (Premio

per la responsabilità sociale e la

sensibilizzazione ambientale)

Nor-

vegia Drytech AS The ELITE Award for Growth Strategy

of the Year (Premio ELITE per la

strategia di crescita dell’anno)



