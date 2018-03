Acqua: Anbi, in 8 anni dimezzate disponibilità, siccità presto d’attualità  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Mentre si attendono, con una certa preoccupazione, gli ultimi eventi meteo di una stagione invernale, ricca di precipitazioni, possiamo già affermare che l’acqua caduta non basterà a rimpinguare le scorte per la prossima stagione estiva perché, come al solito, la maggior parte della risorsa idrica garantita da piogge e nevi non viene trattenuta e termina, non utilizzata, in mare, con gravi danni soprattutto per l’agricoltura”. Torna a sottolinearlo Massimo Gargano, direttore generale di Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), intervenuto a Grosseto ad un convegno su ‘Cambiamenti climatici e Territorio’.

“Il tema della siccità tornerà presto d’attualità, quest’anno soprattutto nelle Regioni del Sud Italia, i cui principali invasi contengono attualmente circa 1500 milioni di metri cubi d’acqua; l’anno scorso, in questo periodo, erano 2.341 e nel 2010 addirittura più del doppio: 3.139”, aggiunge.

Anbi ribadisce “la necessità di superare le lentezze burocratiche per avviare concretamente il Piano Nazionale Invasi”.

