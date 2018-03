Noto, perseguitava figlia che intratteneva relazione con donna, denunciata per atti persecutori

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Perseguitava la figlia che aveva una relazione sentimentale con un’altra donna e cosi’ e’ stata denunciata dagli agenti della Polizia di Stato per atti persecutori. E’ accaduto a Noto, in provincia di Siracusa. A denunciare la madre e’ stata la stessa vittima delle persecuzioni, che si e’ presentata negli uffici del Commissariato raccontando del legame sentimentale che la univa ormai da circa 5 anni a un’altra donna, sfociato in una vera e propria convivenza. La storia era avversata dalla madre e per questo motivo la figlia era andata via di casa. Da quel momento avrebbe iniziato a ricevere messaggi dal contenuto offensivo e velatamente intimidatorio. La madre avrebbe anche minacciato di fare uso dell’acido per sfregiarla al viso o di investirla in auto. Ed, inoltre, come ritorsione, sarebbe riuscita a fare licenziare la figlia dal negozio in cui era stata assunta da poco. Circostanze che hanno portato la vittima a denunciare la madre, a cui e’ stato imposto il divieto di avvicinarsi alla figlia. (ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.