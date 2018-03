Venerdì Santo a Ciminna, i misteri dolorosi in 5 statue del XVIII secolo

🔊 Ascolta l'articolo

Ciminna, piccolo, ma antico centro dell’entroterra palermitano, vanta tradizioni storiche, ma anche artistiche, culturali e folkloristiche di una certa rilevanza e risonanza; spesso però, come succede un po’ dovunque, forse per il ritmo della vita che oggi ci impone, volgiamo poco lo sguardo al passato lasciando deperire ed in alcuni casi anche morire patrimonio e testimonianze artistiche che andrebbero messi alla luce e valorizzati. A partire dalle sue origini, ha prodotto ed alimentato dal punto di vista culturale manifestazioni in onore di Gesù, della Madre di Dio e dei Santi. L’importanza che il patrimonio artistico, ma anche religioso locale, riveste per la collettività non poteva che tramandare nel tempo quello che è la fede sulla processione dei “Misteri” che a distanza di circa 400 anni ne conserva ancora l’originale devozione che ha caratterizzato la religiosità del popolo ciminnese.

La processione dei “Misteri”, singolare nella sua composizione, di profonda fede dei cittadini di Ciminna, si svolge la mattina del venerdì Santo, il giorno più religioso per eccellenza, grazie all’interessamento della Confraternita di Maria Santissima Addolorata, anticamente della Solitudine detta volgarmente del sabato, fondata nel 1774 dentro la chiesa di San Pietro detta al Purgatorio, riformata nel 1829 ed ulteriormente riformata nel 1876, in origine aveva per fine principale quello di seppellire i cadaveri dei poveri, che non possono sperare esequie all’anima ed avere il corpo cristianamente sepolto.

I Misteri, formato da cinque statue di cartone romano (carta pesta) e legno, attribuite al sacerdote don Francesco Cannizzaro da Ciminna nel XVII secolo, sono figure a grandezza naturale raffigurante i cinque misteri dolorosi che si portano in processione la mattina del venerdì Santo e, rappresentano: Gesù che prega nell’orto di Getsemani, la fra gelazione, l’incoronazione di spine, la caduta sotto il peso della croce e la crocefissione che in modo unico ed irripetibile rispecchiano, sia nell’estetica che nel materiale utilizzato, i gusti e le usanze delle statue votive dell’epoca. Alla fine del XVIII secolo, la devozione popolare, aggiunge al gruppo la statua della pietà consistente nella Madonna col Cristo morto sulle ginocchia. La tradizione vuole che la mattina del venerdì Santo, alle prime luci dell’alba, i simulacri vengano portati in processione a partire dalla chiesa di San Giovanni Battista (originariamente dalla chiesa del Purgatorio) uno dopo l’altro attraversano le vie principali del paese, per fare ritorno nuovamente nella chiesa di San Giovanni Battista. Lungo il percorso e precisamente davanti la chiesa di Santa Lucia, si uniscono alla processione delle ragazze adulte vestite con v4esti e manto neri, fazzoletto e grembiule bianchi che rappresentano le veroniche portando ognuna un emblema della passione (calice, crocifisso, urnette, scalette di legno, ritratto del volto di Cristo, ciocca di capelli, fiori, lancia ecc. ecc.). Al centro con il diadema sul capo e una spada di argento sul petto, rappresenta l’Addolorata, segue a poca distanza una barella di tela chiamata littirinu, il simulacro del Cristo morto. Chiude il corteo la banda locale che intona marce funebri. E’ usanza che durante la processione in un silenzio quasi surreale per le vie strette e caratteristiche del paese, si uniscono piano piano bambine, bambini vestiti da veroniche e da Gesù portano tra le mani i segni della passione: la corona di spine, il sudario e la scala che portò Gesù giù dalla croce.

Alla manifestazione religiosa partecipa tutto il paese, l’atmosfera di tristezza e il silenzio del lutto sono spezzate soltanto dalla musica della Banda che suona marce funebri per offrire il suo omaggio al Cristo defunto. La Processione dei Misteri, si conclude verso mezzo giorno. E’ consuetudine secolare nella chiesa di San Giovanni Battista al cospetto del Crocifisso di Ciminna (Paatri di grazii) ascoltare la predica delle sette parole dette dell’agonia, che invita i fedeli a riflettere sulla passione e morte di Gesù Cristo e sul significato delle sue ultime parole pronunciate dall’alto della croce in un silenzio quasi tombale, spezzato solo dal suono di nove tocchi di campana seguiti dallo sparo di altrettanti mortaretti per avvisare la gente della morte del figlio di Dio.

La sera, a conclusione della giornata, ha luogo la processione della Sulità comunemente detta della “Cerca”. Inizia il corteo due tamburi, quindi seguono due file di fedeli con in mano una candela di cera con il coppo (anticamente era di carta briglia bianca o di colore) detto “coppu” subito dopo un’urna di legno finemente decorata contenente il Cristo morto, il Clero ed in fine il simulacro di Maria Addolorata, chiude il corteo la banda musicale che suona marce funebri e dal popolo. La manifestazione religiosa va intesa nel cammino che Maria percorre nel cercare il suo figlio defunto portandosi dietro tutto il dolore di una madre che ha perso il proprio figlio e che ceca le sue spoglie per poter piangere il dolore di tale perdita.

La Processione si conclude con l’esposizione nella piazza principale del paese dei due simulacri uno accanto all’altro, dove un oratore sacro conclude la giornata del venerdì Santo con una predica focalizzata sui dolori che Maria ha dovuto sopportare per la morte del figlio.

Certamente la giornata del venerdì Santo con le sue manifestazioni assume un grande particolare significato per i fedeli, in tutto il paese si espira un’aria di tristezza e di lutto a cui le condizioni metereologi che sembrano partecipare con nuvole, di norma, coprono il sole o piccole gocce di pioggia. Il rito religioso del venerdì Santo, viene ripetuto fin dall’antichità per ricordare che Cristo ha fatto per noi, per ricordare il passato ma anche per accrescere sempre più la Fede e, rendere proficuo questo periodo forte della quaresima per cui di penitenza e di preghiera perché tutti e per ciascuno la venuta del Cristo (Dio con noi) i suoi insegnamenti, il suo sacrificio, sia speranza e certezza di perdono, di salvezza e di vita eterna. Negli anni il gruppo statuario dei “Misteri” ha subito notevoli danni sia dal punto di vista strutturale dovuto alle notevoli sollecitazioni durante la processione o dalle piogge (che in quel periodo sono frequenti), che ne hanno deturpano l’aspetto sacro.

Per mantenere sempre viva la devozione e per non far perdere quel patrimonio artistico e culturale che Ciminna vanta, in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali di Palermo nel 2002, sono state restaurate e restituite al loro antico splendore grazie al minuziosa lavoro svolto dal maestro Concetto Mazzaglia di Corleone.

I Relatori: Saverio La Paglia e Giuseppe Cusmano (presidente BC Sicilia di Ciminna)

