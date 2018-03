Sicilia, Razza: “L’agenda digitale è una delle più grandi rivoluzioni in campo sanitario”

🔊 Ascolta l'articolo

“L’agenda digitale ha una parte essenziale che è la salute digitale”. Così, l’assessore alla Salute della Sicilia Ruggero Razza presentando l’agenda digitale a Palazzo d’Orleans con il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao.

“Il Presidente della Regione Musumeci, nel corso delle dichiarazioni programmatiche – aggiunge ancora l’assessore Razza – aveva detto che la realizzazione del ‘sovracup’ è priorità per il governo e così è in agenda digitale. Il tempo di realizzazione effettiva è di 18 mesi ma come ha detto anche il Vicepresidente della Regione Armao la scelta del governo di seguire la procedure Consip renderà tutto più rapido”. E conclude: “Siamo a una svolta perché la salute digitale significa intanto una sanità più vicina ai cittadini che attraverso il portale potranno essere seriamente informati ma significa anche, per chi lavora negli ospedali, avere a disposizione degli strumenti adeguati ai nostri tempi. Penso alla cartella unica digitale, penso al fascicolo digitale. Stiamo mettendo in campo una delle più grandi rivoluzioni in campo sanitario che porterà la Sicilia, in poco tempo, a essere al vertice delle regioni italiane per servizi digitali”.

Con l’agenda digitale in Sicilia, aggiunge poi, “si avrà un’evoluzione del 118. La struttura del 118, con il numero unico nazionale che attualmente è il 112, meritava di essere integrato. Lo strumento di agenda digitale consentirà il numero unico e la Sicilia sarà la prima Regione che fruirà di questa nuova risorsa”. “Renderemo più

efficiente tutta la macchina amministrativa delle Asp. Per avviare la

prima fase di interventi nella Sanità, abbiamo programmato uno

stanziamento di 15 mln di euro sul Po Fesr. La realizzazione della

fase uno che riguarda anche il Sovracup (numero unico di prenotazioni per prestazioni sanitarie), il sistema informativo regionale digitalizzato e la nuova anagrafe digitale prevede di completare gli interventi in 24 mesi, soltanto l’ interattività delle cartelle cliniche richiederà un po’ di tempo in più”.

Adnkronos

