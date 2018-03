Giornata Nazionale del Paesaggio, presentazione del Ciclo De Rerum Natura. Indagini e riflessioni per la valorizzazione del giardino storico  

🔊 Ascolta l'articolo

In occasione della II edizione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2018, oggi verrà presentato il Ciclo De Rerum Natura. Indagini e riflessioni per la valorizzazione del giardino storico.

Il progetto, nato da un’idea di Andrea Bruciati, direttore dell’Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este, e sviluppato in collaborazione con l’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, comprenderà una serie di incontri che si terranno presso la sede di Villa d’Este (Piazza Trento, 5, Tivoli), ogni mercoledì alle ore 17,15 (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, info 0774 312070, mail: va-ve@beniculturali.it).

Il primo incontro avverrà nel corso della stessa giornata di presentazione, con una esposizione del Giardino di Villa d’Este, tenuta a cura di Laura Baruzzi. Il secondo incontro, che si terrà il 28 marzo, sarà dedicato al giardino di Villa Borghese di Roma, analizzato da Augusta Campitelli; seguiranno altri tre importanti appuntamenti con i giardini del Lazio: Villa Gregoriana (11 aprile), con l’adesione del FAI, rappresentato da Giorgia Montesano; l’Oasi di Ninfa (18 aprile), esposta da Lauro Marchetti. Villa Lante di Bagnaia (28 aprile), parte del Polo museale del Lazio, ad opera di Matilde Amaturo.

In conclusione (2 maggio), sarà possibile conoscere più approfonditamente il parco archeologico di Villa Adriana, con una accurata relazione di Benedetta Adembri.

