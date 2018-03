Vaccini, Assessore Sicilia: nell’isola recuperati quarantamila bambini

🔊 Ascolta l'articolo

“Intanto bisogna apprezzare che abbiamo assistito a un aumento straordinario dei soggetti vaccinati. In Sicilia se ne sono recuperati 40.000. Anche se devo sottolineare che in Sicilia non si è mai parlato di una deroga sulle vaccinazioni”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Sicilia, Ruggero Razza, parlando dei vaccini nell’isola. “Mentre noi parliamo è in corso la conferenza interregionale per monitorare le procedure. E in Sicilia si stanno seguendo, visto che entro il mese di aprile tutta la popolazione dovrà essere vaccinata e le Asp dovranno dialogare con i

presidi e le scuole”, dice ancora Razza.

AdnKronos

