Palermo, iniziativa del consolato polacco per la città di Wroclaw

Si è svolto nel capoluogo siciliano, su iniziativa del Console della Repubblica di Polonia a Palermo Davide Farina, un incontro volto a rappresentare le opportunità turistiche che offre la Polonia con particolare riferimento alla città di Wroclaw (Breslavia). L’evento, che si è tenuto nella cornice dell’Auditorium del Mercato Excelsior, da poco inaugurato, è inserito in una serie di iniziative che serviranno a portare aventi il gemellaggio tra le città di Palermo e di Wroclaw. All’incontro hanno partecipato l’assessore comunale Sergio Marino, il presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio, il Direttore della Fondazione Unesco Sicilia Aurelio Angelini e una rappresentanza della Gesap, con il Direttore Natale Chieppa e il consigliere di amministrazione Cleo Li Calzi. Proprio Gesap ha informato quanto importante stia diventando il traffico aereo da e per la Polonia e si è detta pronta a lavorare con il Consolato e le istituzioni affinché le compagnie come Ryanair possano incrementare i voli sulla Polonia.

A questo proposito, a breve si terrà un incontro al quale parteciperanno i vertici Ryanair, nel quale la Gesap evidenzierà le potenzialità del mercato aereo tra la Sicilia e la Polonia.

Il Console Davide Farina ha dato appuntamento ai rappresentanti delle Istituzioni, ai tour operator presenti, agli operatori economici del nostro territorio, a Wroclaw, per far conoscere questa città e per portare in Polonia l’informazione della proposta turistica, culturale ed economica della nostra città.

