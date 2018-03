Ada Loffredo incontra Gigliola Magistrelli: silenzioso omaggio al maestro Aldo Pecoraino

🔊 Ascolta l'articolo

(Alberto Samonà)

Da un incontro fra una gallerista e un’artista profondamente appassionate nasce l’idea di una mostra Personale di Ada Loffredo che è anche un silenzioso omaggio – parlano le opere – a un Maestro da poco scomparso, Aldo Pecoraino. L’incontro è quello fra Ada, appunto, e Gigliola Beniamino Magistrelli. Insieme hanno pensato, ideato e voluto la realizzazione di una mostra il cui titolo è già emblematico: “Elimina l’assenza, mostra l’essenza, diventa presenza!”. L’inaugurazione sabato 17 marzo. L’anteprima per i giornalisti è in programma giovedì 15 marzo, alle 17, da Artetika (in via Noto 40), a Palermo. Compongono il percorso espositivo venticinque dipinti ad olio su tela e sei maioliche. L’esposizione – visitabile dal 19 marzo al 10 aprile 2018 – è curata dall’artista Alex Caminiti.

Ada Loffredo, nata a Roma e residente a Palermo, allieva di Aldo Pecoraino, sin dalla giovane età si è sempre dedicata al disegno e alla ceramica.

