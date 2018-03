Sicilia, Armao: “L’isola non è solo neet e cervelli in fuga, ma germogli da valorizzare”

🔊 Ascolta l'articolo

“La Sicilia non è solo fatta di neet o di cervelli in fuga, ma ci sono dei germogli che vanno valorizzati”.

Così, il vicepresidente della Regione siciliana, Gaetano Armao, presentando a Palazzo d’Orleans, con l’assessore alla Sanità Ruggero Razza, la nuova agenda digitale. I neet sono quei giovani che non hanno né cercano un impiego e non frequentano una scuola né un corso di formazione o di aggiornamento professionale.

“L’agenda digitale ha un impatto di 411 milioni di euro – dice Armao incontrando la stampa – che può essere incrementata con progetti sponda e può trovare ulteriori ampliamenti in futuro”.

Adnkronos

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.