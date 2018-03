AGESC: il palermitano Maurizio Nobile tra delegati nuovo esecutivo

🔊 Ascolta l'articolo

Sono 11 i membri eletti dal nuovo esecutivo del XVIII Congresso Nazionale AGeSC – Associazione Genitori Scuole Cattoliche. Il nuovo presidente e’ Giancarlo Frare, veneto di Treviso, mentre il vice presidente e’ il milanese Claudio Masotti. A essere eletto, tra i delegati del Congresso, c’e’ il palermitano Maurizio Nobile, 58 anni, bancario, sposato con due figli. Nobile ha ricoperto la carica di Presidente Regionale per due mandati, attualmente e’ Presidente Provinciale di Palermo, gia’ Vice Presidente Regionale del Forum delle Associazioni Familiari, e anche segretario della Consulta Scolastica della Diocesi di Palermo. “Mission di questo mandato – afferma Maurizio Nobile – sara’ l’allargamento della piattaforma dei genitori che condividono la nostra visione in ogni territorio del Paese e l’organizzazione di una squadra composta da soci AGeSC presenti nelle varie regioni e referenti per la formazione professionale, con particolare attenzione alle aree del Paese dove e’ piu’ carente. Per l’alternanza scuola – lavoro potremo mettere a disposizione del sistema statale di istruzione le competenze educative che le nostre scuole hanno nel Dna, favorendo sinergie, integrazione ed inclusione. Anche i nostri CFP possono diventare laboratori di formazione da rendere disponibili, iscrivendoli al MIUR come soggetti di alternanza, illuminando cosi’ percorsi di valore e mettendoli in rete come opportunità. Il MIUR ha costituito una Commissione sul costo standard, di cui facciamo parte”.

