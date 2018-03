Viticoltura, a Marsala “Enopolis”: fiera dedicata interamente all’uva

🔊 Ascolta l'articolo

Enopolis: un’intera giornata dedicata al mondo della produzione e raccolta delle uve. Il prossimo 25 maggio, presso il campo sperimentale dell’istituto Agrario “Abele Damiani” di Marsala, verrà allestita una “piazza” in cui installare gazebo e stand degli espositori; saranno messi a disposizione i filari per la movimentazione delle macchine agricole per le prove in campo e allestita una sala convegni per ospitare i tanti momenti di formazione offerti ai visitatori. A distanza di tre anni dall’evento di Enovitis, che ha visto Marsala al centro del mondo vitivinicolo nazionale, uno dei promotori di quell’evento, la testata giornalistica Agrisicilia presenta la propria iniziativa fieristica dedicata a questo importantissimo comparto produttivo.

Enopolis è la fiera siciliana dedicata ai professionisti della viticoltura, vinificazione e olivicoltura: una giornata formativa che riserverà importanti novità e permetterà di approfondire tutti i temi legati alla produzione vitivinicola. Di rilievo, il protocollo di partnership tra “Agrisicilia” e due fra le cantine più importanti della zona del Trapanese: Cantine Colomba Bianca (2.500 soci) e Cantina Paolini (1.200 soci). Le cantine hanno assicurato la piena partecipazione alle attività e il coinvolgimento dei soci conferitori quali visitatori attivi della manifestazione. Ma sarà forte anche la presenza degli enologi di Sicilia, tra gli ospiti d’onore della manifestazione: ingredienti questi che, uniti alla lunga esperienza organizzativa del mensile Agrisicilia, consacreranno ancora una volta Marsala luogo d’eccellenza per le fiere e le attività formative in ambito vitivinicolo.

Il mondo della produzione vitivinicola si ritroverà ancora una volta a Marsala in una giornata dedicata alla formazione professionale con prove in campo, convegni scientifici e di presentazione dei nuovi prodotti degli sponsor dell’evento. “Enopolis 2018” sarà a porte aperte e a ingresso gratuito per tutti gli operatori del settore e professionisti che potranno dedicare alla formazione professionale alla crescita culturale una intera giornata primaverile. Numerosi i convegni ospitati presso i locali, nel fondo Badia, di proprietà dell’Istituto Damiani e che toccheranno i temi di maggiore interesse come l’enologia, il precision farming, la meccanizzazione agricola e la raccolta meccanizzata, ma anche nuovi prodotti della chimica e per l’agricoltura in biologico. Un convegno speciale sarà dedicato al Psr e alle misure europee che permettono di finanziare l’acquisto di nuove macchine agricole. Grazie ad Enopolis 2018, il prossimo 25 maggio, dalle 09 fino al tramonto, Marsala sarà nuovamente capitale nazionale della viticoltura.

