Sicilia, ANAAO e Assomed contro blocco procedure stabilizzazione biologi

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

L’ANAAO censura il comportamento dilatorio delle Istituzioni coinvolte: Università di Messina e Regione Siciliana. Sono 29 i dirigenti biologi dichiarati in esubero in organico all’Azienda policlinico “Gaetano Martino” di Messina: a livello regionale la stabilizzazione di centinaia di biologi assunti da anni a tempo determinato è sospesa a un filo. Tutte le procedure sia quelle ordinarie (mobilità, scorrimento di graduatorie valide ecc.) sia quelle straordinarie (art. 20 comma 1 e 2 del decreto Madia) sono state rinviate a dopo il completamento delle procedure di riassorbimento degli esuberi. In una nota dell’11 ottobre 2017, il commissario straordinario del Policlinico, scrive: “Sono personale universitario”. Occorre dunque attivare uno specifico tavolo tecnico che veda coinvolti il Rettore di Messina, l’assessore regionale alla Salute e l’Amministrazione del Policlinico, ai sensi del vigente protocollo d’intesa (siglato nel gennaio 2015 tra Università e Regione). Intanto vanno ricordati i vari cambi degli attori: all’ex assessore alla Salute Baldo Gucciardi segue con la nuova Giunta regionale l’avv. Ruggero Razza; il prof. Pietro Navarra si dimette da Rettore dell’Ateneo messinese per candidarsi in Parlamento e le promesse di un tavolo tecnico ad oggi, non si sono realizzate. L’ANAAO contesta il fatto che si blocchino le procedure di stabilizzazione straordinarie di cui al decreto Madia. Esse non sono rinviabili a dopo il riassorbimento degli esuberi, come invece si verifica per le procedure ordinarie, e quindi sono immediatamente realizzabili!! Non solo, ma a questo punto desta sorpresa il fatto che, di fronte al dramma umano e professionale di centinaia di dirigenti a tempo determinato (che come altre figure professionali hanno garantito in questi anni il diritto alla salute dei cittadini siciliani), Istituzioni come Università e assessorato non intervengano in modo tempestivo, efficiente ed efficace, come peraltro la Costituzione e le specifiche leggi impongono alla Pubblica Amministrazione.

Quali problemi nascondono le procedure di assunzione di questi biologi da parte dell’Università di Messina e del Policlinico Universitario?

“Vogliamo ricordare – precisa Pietro Pata, segr. reg.le Anaao Sicilia – che anche a seguito della revoca di alcune delibere di assunzione, furono presentati esposti al Tribunale di Messina”.

La posizione della sigla sindacale è ferma: l’ANAAO ASSOMED censura il comportamento dilatorio delle Istituzioni coinvolte in questa vicenda ed ha fatto specifica istanza alle Autorità Giudiziarie (Procure presso i Tribunali di Messina e Palermo, e Procura presso la Corte dei Conti di Palermo) di voler esercitare i poteri d’ispezione e controllo che sono loro demandati. La Sanità siciliana non può attendere!!

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.