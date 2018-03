Ragusa, GdF sequestra videopoker e applica sanzioni per oltre 200mila euro

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La Guardia di Finanza ha sequestrato 4 videopoker installati in un bar di Marina di Ragusa. In particolare, i finanzieri al momento dell’accesso presso i locali dell’attività commerciale, hanno rinvenuto, ben nascoste e lontane da sguardi indiscreti, 4 “slot machines” non collegate alla rete telematica dell’Amministrazione Finanziaria, per evitare il prescritto monitoraggio reale delle giocate effettuate. Al titolare del bar e al proprietario dei “videopoker”, sono state contestate sanzioni penali e amministrative per oltre 200 mila euro che saranno irrogate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

(ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.