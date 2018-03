Ultimatum ai partiti  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Più che un appello un ultimatum. Luigi Di Maio, parlando davanti ai giornalisti della stampa estera, è tornato a chiedere ieri “responsabilità” alle altre forze politiche. “Chi vuole farsi avanti venga con proposte e non con posti nei ministeri, ministri, sottosegretari. Interlocuzione con tutti sui temi ma fino ad ora non ho visto avanzare neanche una proposta”, ha detto il candidato premier 5 Stelle.

Di Maio ha poi assicurato che un eventuale ritorno alle urne non spaventa il M5S, mentre ha chiuso all’ipotesi di un “governo istituzionale o di governo di tutti”. “C’è stata una grande investitura – ha spiegato – . Non siamo disponibili a tradire la volontà popolare: i cittadini quando hanno votato il Movimento 5 Stelle hanno votato un candidato premier, una squadra e un programma”.

Il candidato premier 5 Stelle ha voluto poi mandare un messaggio rassicurante all’Europa: “Non vogliamo avere nulla a che fare con i partiti estremisti europei”, ha sottolineato il vicepresidente della Camera. La linea di politica estera del M5S, ha assicurato, non punta all’isolamento dell’Italia. L’obiettivo del Movimento, ha spiegato, è quello di “cambiare le cose che non vanno” restando nella Ue e nella Nato.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.