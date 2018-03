Il meteo di domani, 15 marzo  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Al Nord

Diffuso maltempo in estensione

da ovest a est con fenomeni

anche forti su Liguria

e Triveneto dal pomeriggio.

Nevicate dai 700m.

Al Centro

Maltempo su Sardegna

e regioni tirreniche con rovesci

e temporali in rapida estensione

a est entro il pomeriggio.

Al Sud

Peggiora su Campania e Sicilia

con piogge in parziale

estensione a Calabria,

Molise e Puglia.

Venti moderati

Mari da mossi a poco mossi

con moto ondoso in aumento

Temperature in calo al centro

e al nord, stazionarie al Sud

