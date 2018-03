Pensioni: arrivano i Pepp  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Arrivano i Pepp (Pan-european personal pension), acronimo inglese di Prodotti pensionistici individuali paneuropei. Stessi standard in tutta l’Ue, costi minori e maggiore concorrenza sono i vantaggi di questi fondi pensione lanciati dalla Commissione europea nel giugno 2017, e ora approdati sul tavolo di Europarlamento e Consiglio che dovranno dare il loro via libera.

COSA SONO – Si tratta – spiegano gli esperti del portale di informazione giuridica Studio Cataldi – di prodotti pensionistici individuali che sono stati concepiti circa 3 anni fa, inseriti in una proposta lanciata dall’Eiopa (Autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) secondo i dettami della Commissione europea. Dunque, strumenti a livello europeo capaci di far ottenere un risparmio previdenziale, costituiti da struttura standard e semplice da utilizzare per i consumatori; inoltre ci sono opzioni di investimento ben delineate e con poche alternative che permettono così ai consumatori di poter comparare le varie offerte e di poter cambiare emittente ogni cinque anni.

A CHI SI RIVOLGONO – I Pepp si rivolgono a studenti e lavoratori dipendenti o autonomi, ed andrebbero ad affiancare gli strumenti nazionali in atto e potrebbero essere scelti in modo volontario e costituire una pensione di scorta valida sul territorio europeo.

I VANTAGGI – Tra i principali vantaggi: maggiore trasparenza, più scelta e maggior tutela.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.