Fonte: adnkronos.com

Se da Bruxelles arriveranno solo dei ‘no’ alle richieste di un eventuale governo di centrodestra guidato da Matteo Salvini, l’Italia inizierà a versare “meno” risorse nel bilancio dell’Ue, promette battagliero il leader della Lega a margine di una conferenza stampa nella sede del Parlamento Europeo a Strasburgo.

