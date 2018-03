🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Le borse europee chiudono in buon rialzo dopo la riunione del consiglio della Bce, che ha confermato che il Quantitative easing andrà avanti fino a settembre. L’istituto di Francoforte ha poi lasciato intendere che il programma di acquisto terminerà, anche se i tassi di interesse continueranno a rimanere bassi ancora a lungo.

