Auto travolge madre e figlia di 5 mesi  

Fonte: adnkronos.com

Una donna di 30 anni è stata investita la notte scorsa a Catania da un giovane di 29 anni alla guida di una auto mentre attraversava via Palermo sulle strisce pedonali tenendo in braccio la figlia di 5 mesi che aveva fatto visitare nel pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Garibaldi Nesima. Il guidatore dell’auto si è fermato prestare soccorso.

Secondo quanto si apprende madre e figlia non sarebbero in pericolo di vita. La donna è ricoverata in prognosi riservata nell’ospedale Garibaldi Centro. La piccola si trova nel Pronto Soccorso del’Ospedale Garibaldi Nesima. E’ intervenuta la Polizia municipale. Al conducente dell’auto è stata ritirata la patente di guida.

