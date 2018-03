Vaccini, Ministero stoppa la Sicilia : “Nessuna proroga”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nessun passo indietro. In Sicilia per mettersi in regola con le 10 vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto Lorenzin e presentare la relativa documentazione alle scuole, c’è tempo fino al prossimo 30 marzo. Ieri l’assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale dell’Isola, Roberto Lagalla, d’intesa con il collega Ruggero Razza (delega alla Salute), aveva annunciato lo slittamento del termine, che scadeva appunto ieri, dando tempo ai presidi fino a fine mese per chiudere i cancelli delle scuole per i bimbi da 0 a sei anni non in regola (per i più grandi sarebbero dovute scattare le sanzioni a carico dei genitori). In serata, però, era arrivata la doccia fredda dal ministro Lorenzin. “Il termine del 10 marzo vale per tutte le Regioni, anche per quelle che hanno aderito alla procedura semplificata” recitava una nota del ministero. Precisazioni che suonavano come uno stop a ogni ipotesi di proroga dei termini. Oggi la nuova comunicazione, questa volta dall’assessorato regionale alla Salute. “Nel rispetto della circolare ministeriale, anche nell’Isola – spiegano gli uffici di piazza Ottavio Ziino -, entro il 20 marzo, le istituzioni scolastiche, acquisite le informazioni da parte delle Asp, inviteranno i genitori a depositare entro dieci giorni il certificato di vaccinazione avvenuta”. Entro il 30 aprile, poi, i dirigenti scolastici comunicheranno alle Azienda sanitarie provinciali le eventuali violazioni dell’obbligo vaccinale. Nessuna replica e silenzio stampa, invece, dall’assessorato regionale all’Istruzione. Domani, intanto, la Conferenza interregionale di prevenzione, coordinata dalla Regione Veneto, si riunirà per stabilire le modalità operative da seguire riguardo ai soggetti non vaccinati. (/AdnKronos)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.