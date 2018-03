Ue, 94,25 milioni agli innovatori per espandere le loro imprese

🔊 Ascolta l'articolo

57 piccole e medie imprese sono state selezionate per ricevere i fondi del programma pilota del Consiglio europeo per l’innovazione (CEI), nel quadro di Orizzonte 2020, che mira a incentivare le innovazioni pioneristiche. Le imprese, che hanno partecipato a colloqui faccia a faccia con una giuria di innovatori, imprenditori e investitori di capitale di rischio, riceveranno 94,25 milioni di euro in totale.

Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiarato: “Con il programma pilota del Consiglio europeo per l’innovazione ci poniamo l’obiettivo di sostenere gli imprenditori di successo che hanno idee rivoluzionarie e un’indubbia capacità di creare nuovi mercati. Questo primissimo gruppo di innovatori ha indubbiamente questo potenziale.”

I progetti includono una stampante 3D per prodotti alimentari, una cura innovativa per il cancro al seno, imballaggi di cartone multiattivi che aumentano del 40% la durata di conservazione delle verdure e un nuovo tipo di bioplastica biodegradabile. Ogni progetto riceverà fino a 2,5 milioni di euro (5 milioni per i progetti nell’ambito della sanità) per finanziare attività di innovazione, quali progetti di dimostrazione, attività di sperimentazione ed espansione.

La maggior parte di queste imprese opera in campo medico, ingegneristico e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ed è basata in Spagna (13), nei Paesi Bassi (6), in Francia e in Finlandia (5 ciascuno) e in altri 13 paesi. I finanziamenti provengono dallo strumento per le PMI, che ora rientra nel quadro del programma pilota del CEI, che è stato avviato nel 2017 e che riunisce le parti del programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 che offrono finanziamenti, consulenza e opportunità di fare rete alle imprese all’avanguardia nell’innovazione.

