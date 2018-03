A 22 anni muore di fame, era appena sbarcato in Italia  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

È morto di fame un giovane migrante eritreo di 22 anni, sbarcato ieri a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Insieme ad altre 91 persone, tra cui 12 minori e 7 donne, era giunto a bordo della nave della Ong spagnola ‘Proactiva Open Arms’ nella cittadina siciliana. Trasferito all’ospedale Maggiore di Modica per una sospetta tubercolosi polmonare, è morto nella notte. Le sue condizioni si sono rapidamente aggravate e il suo cuore ha smesso di battere. La salma adesso si trova nella camera mortuaria del nosocomio.

“Una pena enorme – dice all’Adnkronos il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna – Ieri abbiamo assistito a uno sbarco tragico, abbiamo visto una situazione impressionante di denutrizione non solo nel ragazzo che purtroppo non ce l’ha fatta, ma anche nei suoi compagni di viaggio. Erano tutti pelle e ossa, sembravano usciti dai campi di concentramento nazisti. Gente disperata, malnutrita… è stato terribile. Molti dei migranti approdati, 58, presentavano casi di scabbia e sono già in cura, ma quello che davvero ha lasciato a bocca aperta erano le loro condizioni fisiche, scheletri, uomini, donne e bambini senza un filo di adipe, solo un mucchio di ossa”.

