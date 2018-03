🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Arriva in libreria ‘Comunicare da leader’ (Edizioni Lswr, marzo 2018), il libro di Maria Elena Capitanio e Andrea Di Cicco che risponde ai numerosi interrogativi dell’uomo e delle donne di oggi sull’arte di comunicare. Nell’epoca dell’avvento dei social media e del declino dei canali tradizionali di comunicazione, saper comunicare in maniera efficace è un’abilita che bisogna saper sviluppare e migliorare. Perché è la buona comunicazione il fattore chiave di successo di qualsiasi attività. Ma come comunicare?

Come porsi in pubblico e come creare sui social media un’immagine efficace di sé? A queste domande rispondono Capitanio e Di Cicco, sintetizzando in maniera chiara e semplice le tecniche più aggiornate per migliorare la comunicazione personale, affiancando il tutto con interviste, con le testimonianze e punti di vista di voci autorevoli, con citazioni e con assaggi di argomenti scottanti. Infatti il volume ha anche l’obiettivo di rompere diversi tabù, in primis quello sulle donne e sul sesso e sul sesso e sul potere.

LA LEADERSHIP – “Il libro non è rivolto solo a chi voglia cimentarsi con la politica o sia già un politico navigato, ma è stato pensato per quanti desiderino puntare sulla leadership in qualsiasi settore: manager, capitani d’industria, piccoli imprenditori ricchi di ambizioni, ma anche donne stufe di accontentarsi di posti di lavoro mediocri o sottopagati e decise a ritagliarsi uno spazio migliore nel mondo” scrivono Capitaino e Di Cicco.

Ed è per questo motivo che ‘Comunicare da leader’ contiene i ritratti di numerosi personaggi di ieri e di oggi, politici e non, conosciuti a livello internazionale. Le loro vite sono da esempio per chiunque voglia migliorare la propria comunicazione e attraverso i loro modelli si possono comprendere le caratteristiche principali, i pregi e i difetti che decretato il successo.

Dal trio Fedez, Ferragni e Rovazzi alle Brigate Rosse e all’Isis, dal premier francese Manuel Macron all’ex presidente del consiglio italiano Silvio Berlusconi, dal confronto tra Clinton e Trump e tra Elisabetta II del Regno d’Inghilterra e Angela Merker: sono questi alcuni dei tanti nomi, dei modelli di comunicazione del passato e del presente, a cui si sono dedicati gli autori.

I CONSIGLI – Il volume è anche un vero e proprio manuale, una giuda a 360 gradi per la cura del proprio benessere psicofisico, per imparare a impostare la propria voce, per gestire la respirazione e consigli pratici su come porsi durante un qualsiasi discorso pubblico: in ufficio, alla presenza del proprio superiore, a una cena di lavoro, in parlamento o al primo appuntamento. Gli autori propongono suggerimenti e indicazioni utili per ciascuna situazione, per essere sempre più spigliati.

Un capitolo a parte è dedicato anche alla propria immagine veicolata sui social media. Che differenza c’è tra Facebook e Instagram? Come creare il post ideale? Come diventare influencer? Due capitoli, infine, sono dedicati alla comunicazione nell’universo femminile (sicurezza di sé, recitazione, postura psicologica) e al sesso e potere (l’ossessione per le pose sexy su instagram, la prospettiva dell’uomo ecc…). Chiudono il libro delle utili e indispensabili citazioni per ispirare i leader di oggi e dedicate a comunicazione, carisma, leadership, emozioni, autorevolezza e cuore.

LA PRESENTAZIONE- ‘Comunicare da leader’ sarà presentato a Roma, il 26 marzo alle ore 18 (Ara Pacis). Insieme agli autori, prenderanno la parola in qualità di relatori: Francesco Giorgino, giornalista, conduttore televisivo e docente italiano, studioso di tematiche sociali e saggista. È caporedattore centrale della redazione Interni del TG1; Maurizio Gasparri, politico e presidente del gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà al Senato della Repubblica nella XVI legislatura; Emilio Carelli, giornalista; Alessandro Meluzzi, psichiatra, scrittore, politico e accademico italiano.

