In Commissione Bilancio Ars la crisi industriale di Gela e Termini I.

La crisi industriale di Gela e Termini Imerese, riconosciute dal Ministero dello Sviluppo economico aree di crisi complessa, saranno giovedì 15 marzo al centro dei lavori della commissione Bilancio dell’Ars. Gli assessori regionali all’Economia e alle Attività produttive Gaetano Armao e Mimmo Turano hanno accolto la richiesta avanzata la scorsa settimana dal M5S su impulso dei deputati regionali Luigi Sunseri, componente della seconda commissione, e Nuccio Di Paola. La commissione è stata convocata alle 10. (Man/AdnKronos)

