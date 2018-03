Unicredit: la filiera dell’innovazione s’incontra venerdì a Catania

🔊 Ascolta l'articolo

Consolidare il trend di crescita delle startup e Pmi innovative mettendo a fattore comune tutte le numerose professionalita’ e competenze che il Territorio siciliano offre. Con questo obiettivo avra’ luogo venerdi’ prossimo, a Catania, presso il Museo della Rappresentazione, in via Etnea 741, un incontro dedicato a startupper e aziende con progetti innovativi organizzato da UniCredit. L’incontro, il cui inizio dei lavori e’ previsto per le 10, verra’ introdotto dai saluti di Maria Teresa Galizia, responsabile del Museo della Rappresentazione, e di Salvatore Malandrino, Regional manager Sicilia di UniCredit, e sara’ l’occasione per presentare alla platea di innovatori la competition a loro dedicata, UniCredit Start Lab. Il programma prevede poi gli interventi di Elita Schillaci, Presidente Sicilian Venture Philanthropy Foundation, Giusy Stanziola di UniCredit, Elisa Fazio, Founder & CEO Flazio, Nino Lo Iacono, Founder & CEO WIB, Enrico Mercadante, Responsabile per l’innovazione, le Architetture e la Digital Transformation Cisco Italia, Francesco Rizzo, Vice Presidente Digital Innovation Hub Sicilia, Roberto Del Giudice, Responsabile Comunicazione Investor Relations e CSR di Fondo Italiano d’Investimento SGR e Anna Amati, Vice Presidente META Group. Al termine della mattina e’ prevista una sessione di domande e risposte con i relatori. Nel corso dell’incontro verranno forniti dettagli sui contenuti del programma di accelerazione della Baanca.

