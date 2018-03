🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Fino al 10 giugno il Complesso Monumentale di San Giovanni Addolorata di Roma ospita la mostra ‘Klimt Experience’. Una rappresentazione multimediale immersiva dedicata alla vita e alle opere del Padre fondatore della Secessione Viennese che, assieme ad altri artisti, coltivò il mito dell’opera d’arte totale, della democratizzazione del bello e della creatività.

